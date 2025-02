Centre Patronal: l'AVS selon les années de cotisations et pas l'âge

Le Centre Patronal veut modifier les conditions donnant le droit à la pleine retraite: les années de cotisations, soit 44, doivent remplacer l'âge de référence. Pour le 2e pilier, les patrons envisagent un nouveau 'plan minimum' sur la base d'une épargne renforcée.

Les propositions du Centre Patronal (CP), présentées vendredi à la presse à Berne, se fondent sur sa connaissance pratique de cette matière, notamment par la gestion d’une caisse AVS et d’institutions de prévoyance du 2e pilier, écrit-il dans un communiqué.

Il veut apporter sa contribution après avoir constaté que de nombreuses votations ont eu lieu ces dernières années sans que l’on parvienne à une solution véritablement pérenne tant pour l'AVS que pour la LPP afin que ces deux piliers continuent de garantir ensemble le fameux 60% du dernier salaire.

Le 1er pilier est celui qui appelle les mesures les plus pressantes. En plus de la primauté des années de cotisations sur l'âge, le CP estime qu'il s'agira aussi de consentir à un relèvement mesuré de la TVA et des prélèvements salariaux.

/ATS