Cevian Capital acquiert 1,3% d'UBS

La société d'investissement suédoise Cevian Capital annonce mardi avoir investi 1,2 milliard d'euros pour s'emparer d'une participation de 1,3% d'UBS Group.

Cevian Capital, présente à Stockholm, Londres et Zurich, souligne voir 'un potentiel significatif de valeur' dans la banque aux trois clés, selon les mots de son co-fondateur Lars Förberg cité dans le communiqué. 'Le conseil d'administration et la direction font un excellent travail d'intégration de Credit Suisse et nous avons été impressionnés par leur engagement à poursuivre l'amélioration d'UBS'.

Selon le responsable, l'établissement de la Bahnhofstrasse, 'renforcé par l'acquisition', est 'le plus grand gestionnaire de fortune mondial avec des positions de marché et une force financière uniques'. D'après lui, l'action UBS peut valoir 50 francs.

/ATS