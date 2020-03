Chaque Suisse produit 703 kilos de déchets par an

La Suisse compte parmi les plus grands producteurs de déchets urbains en Europe. Chaque habitant produit en moyenne 703 kilos d'ordure par an. Seuls les Danois (766 kg) et les Norvégiens (739 kg) jettent plus. La moyenne européenne est de 492 kilos.

Cela représente 5% de moins qu'en 2008, année record, communique jeudi Eurostat, l'office des statistiques de l'UE. Les résultats correspondent à ceux présentés par l'Office fédéral de la statistique pour la Suisse. En 2008, chaque habitant de Suisse a produit en moyenne 733 kilos de détritus. Depuis, la quantité a diminué de 4%.

Rien à jeter

Pour jeter, il faut d'abord avoir quelque chose à jeter. La Roumanie, pays pauvre de l'UE, se retrouve ainsi en fin de classement avec seulement 271 kilos de déchets par tête. La Pologne (329 kg) et la République tchèque (351 kg) complètent la fin de classement.

L'Islande (656 kg), Malte (640), Chypre (637) et l'Allemagne (615) se classent après la Suisse.

/ATS