Chassé-croisé des vacances: nouveaux bouchons au tunnel du Gothard

Les jours se suivent et se ressemblent sur l'autoroute du Gothard. Comme samedi, le chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens a créé des embouteillages dimanche dès le milieu de la matinée. A la mi-journée, on mesurait 10 km au portail nord et 5 à l'entrée sud.

C'est quasi autant que la veille à la même heure. Samedi, les files de véhicules ont atteint jusqu'à 11 km au plus fort de la journée, dans l'après-midi, au portail nord.

Selon le site du TCS, le bouchon entre Erstfeld et Göschenen, dans le canton d'Uri induit jusqu'à une heure et quarante minutes d'attente. Dans l'autre sens, entre Quinto et Airolo, dans le canton du Tessin, les automobilistes de retour du soleil doivent patienter près de 50 minutes.

/ATS