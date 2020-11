Château d'Oex (VD): le festival de ballons reporté en 2022

La 43e édition du Festival international de ballons à air chaud de Château d'Oex (VD) est reportée d'une année, en 2022. Il s'est avéré trop compliqué, et trop cher, d'organiser une édition en janvier prochain.

La manifestation réunit chaque année, depuis plus de 40 ans, les meilleurs aérostiers du monde. Elle attire au Pays d'Enhaut entre 10'000 et 30'000 spectateurs, selon la météo et les années.

Le comité d'organisation a examiné 'toutes les solutions possibles' pour maintenir la manifestation du 23 au 31 janvier prochain dans le respect des mesures sanitaires. Il a finalement jeté l'éponge, 'les contraintes pour un événement recevant un très nombreux public debout et mobile étant insurmontables financièrement', écrit-il mercredi dans un communiqué.

La mise en place de toute la logistique de sécurité et de traçage des visiteurs obligés de rester dans des zones déterminées s'élève à plus de 125'000 francs. Parallèlement, les pertes de chiffre d'affaires sont estimées à près de 150'000 francs en raison de la restriction du nombre de visiteurs dans tous les secteurs de l'événement, ont expliqué les organisateurs.

Enfin, les pilotes et équipages proviennent de 15 pays différents. Ils devraient, pour beaucoup, observer une quarantaine à leur arrivée, et pour certains, à leur retour. Pour préserver l'avenir de la manifestation, ainsi que son ambiance et son image, la 43e édition a été reportée en 2022, du 22 au 30 janvier.

/ATS