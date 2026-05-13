Chine et Etats-Unis entament des consultations commerciales

Des délégations chinoise et américaine ont entamé mercredi des consultations économiques et ...
Chine et Etats-Unis entament des consultations commerciales

Chine et Etats-Unis entament des consultations commerciales

Photo: KEYSTONE/AP/Luis M. Alvarez

Des délégations chinoise et américaine ont entamé mercredi des consultations économiques et commerciales en Corée du Sud, avant l'arrivée du président américain Donald Trump mercredi soir en Chine. Les discussions ont lieu à l'aéroport d'Incheon, près de Séoul.

Elles préludent aux entretiens des dirigeants américain et chinois jeudi et vendredi à Pékin. La présence du vice-premier ministre chinois He Lifeng et du ministre américain des finances Scott Bessent a été annoncée en Corée du Sud.

Les relations commerciales devraient dominer jeudi et vendredi les rencontres à Pékin entre les présidents chinois Xi Jinping et américain Donald Trump.

Etats-Unis et Chine se sont livré en 2025 une farouche guerre commerciale aux répercussions globales, à coups de droits de douane exorbitants et de restrictions multiples après le retour de M. Trump à la Maison-Blanche.

Le président américain et son homologue chinois ont conclu en octobre une trêve au moins temporaire dont les suites devraient figurer en très bonne place lors des discussions à venir.

/ATS
 

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