Chine: l'activité manufacturière frôle la contraction en janvier

La croissance de l'activité manufacturière en Chine a ralenti en janvier pour le deuxième mois consécutif au point de frôler la contraction, selon un indice indépendant publié lundi, dans un contexte de reprise des tensions commerciales avec Washington.

L'indice d'activité des directeurs d'achat (PMI), calculé par le cabinet S&P Global et le média économique chinois Caixin, est descendu à 50,1 points en janvier, contre 50,5 en décembre. Ce chiffre est à peine supérieur au seuil de 50 points qui indique une expansion de l'activité. En deçà, il s'agirait d'une contraction.

La deuxième économie mondiale continue de faire face à une crise persistante du secteur immobilier, à un fort endettement des collectivités locales et à une consommation interne atone. Ces difficultés pourraient être aggravées par des tensions commerciales ravivées avec Washington, qui a confirmé samedi une augmentation de 10% des droits de douane sur les produits chinois.

Ces chiffres confirment 'que l'économie chinoise a perdu sa dynamique en janvier', estime Zichun Huang, analyste du cabinet Capital Economics. Les données du début d'année restent toutefois biaisées en raison des congés du Nouvel An lunaire (du 28 janvier au 4 février), avertit Zhiwei Zhang, économiste pour le hedge fund Pinpoint Asset Management.

Mesures de soutien

En réponse à ces défis internes et externes, Pékin a multiplié l'an dernier les mesures de soutien, les plus massives de ces dernières années, et promis d'assouplir encore sa politique budgétaire en 2025. Signe positif, l'activité manufacturière a progressé pour le quatrième mois consécutif en janvier, selon l'enquête Caixin-S&P Global.

'Les mesures mises en place depuis septembre 2024 ont fourni des résultats concrets, permettant à la Chine d'atteindre son objectif annuel de croissance économique', note Wang Zhe, économiste pour Caixin cité dans le communiqué. La volonté de certains clients de constituer des stocks a également stimulé les nouvelles commandes, estime le rapport.

La confiance des entreprises sondées s'est par ailleurs améliorée en janvier, même si elle reste en dessous de la moyenne, selon l'enquête Caixin-S&P Global. 'L'incertitude croissante à l'international pourrait détériorer les perspectives pour les exportations chinoises', affirme Wang Zhe.

'Les politiques macroéconomiques doivent être soigneusement préparées et ajustées rapidement pour s'adapter à la situation', ajoute-t-il. Le ralentissement signalé par Caixin-S&P Global confirme la forte baisse de l'activité manufacturière enregistrée par l'indice officiel en janvier (49,1), publié par le Bureau national des statistiques (BNS).

L'enquête Caixin-S&P Global sonde principalement les petites et moyennes entreprises, tandis que le baromètre officiel se concentre sur les grands groupes industriels étatiques.

