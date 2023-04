Chine: rebond des exportations pour la première fois en six mois

Les exportations de la Chine ont bondi en mars de 14,8% sur un an, leur première hausse depuis six mois dans un contexte de reprise de l'activité dans le pays, selon des chiffres officiels publiés jeudi.

Des analystes interrogés par l'agence Bloomberg s'attendaient à un nouveau repli en mars (-7,1%), après celui en janvier-février cumulés (-6,8%), seule donnée alors publiée. Le rebond est 'une surprise', relève l'économiste Zhiwei Zhang, du cabinet Pinpoint Asset Management.

'Elle s'explique en partie par un faible effet de base avec l'an dernier quand de nombreuses usines avaient été contraintes de fermer' à cause du Covid-19, souligne M. Zhang. Il y a un an en mars, le confinement de Shanghai en pleine pandémie avait lourdement pénalisé l'activité en Chine et fait chuter les exportations (-0,1%).

La Chine a levé en décembre l'essentiel de ses draconiennes restrictions sanitaires, ouvrant la voie à une reprise progressive de l'activité. Les importations de la Chine ont quant à elles poursuivi leur repli en mars (-1,4% sur un an), selon les Douanes chinoises.

Il s'agit toutefois d'un rythme bien plus modéré que celui de janvier-février (-10,2%). Des analystes s'attendaient à un repli plus marqué (-6,4%). Quant à l'excédent commercial du géant asiatique, il a atteint en mars 88,1 milliards de dollars (80,1 milliards d'euros).

Il était de 116,8 milliards de dollars en janvier-février.

/ATS