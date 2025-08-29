Chiquita revient au Panama et réembauche des travailleurs licenciés

Le producteur multinational de bananes Chiquita Brands va revenir au Panama et réembaucher les milliers de travailleurs licenciés après avoir cessé ses activités dans le pays il y a trois mois en raison d'une grève, a annoncé vendredi le gouvernement panaméen.

La décision a été prise lors d'une réunion au Brésil entre le président panaméen José Raúl Mulino et les dirigeants de Chiquita, après plusieurs semaines de négociations entre le gouvernement panaméen et l'entreprise américaine contrôlée par des sociétés brésiliennes.

'Nous sommes parvenus à un accord positif pour Bocas del Toro (province caribéenne productrice de bananes) et les milliers de travailleurs licenciés', a déclaré M. Mulino dans une vidéo diffusée par la présidence panaméenne.

/ATS