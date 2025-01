Chlorothalonil: continuer les efforts pour assainir l'eau potable

Les cantons doivent continuer à suivre de près l'assainissement de l'eau potable, demande le Conseil fédéral. Il a adopté mercredi un rapport constatant que les concentrations de chlorothalonil dépassent la valeur maximale autorisée à certains endroits.

Les produits phytosanitaires contenant la substance active chlorothalonil étaient utilisés en Suisse depuis les années 1970, rappelle le gouvernement dans un communiqué. En raison des risques qu'ils représentent pour la santé, la Confédération les a interdits à partir du 1er janvier 2020.

Des produits de dégradation (ou métabolites) du chlorothalonil sont toutefois encore détectés dans les eaux souterraines et donc dans l'eau potable. Dans certaines régions, les concentrations dépassent la valeur maximale autorisée, soit 0,1 microgramme par litre. Grâce à une marge de sécurité élevée, cela ne présente cependant aucun risque immédiat pour la santé, rassure le Conseil fédéral.

La situation doit malgré tout être prise au sérieux, insiste-t-il. Les consommatrices et consommateurs doivent avoir accès en tout temps à une eau potable dont la qualité respecte les prescriptions légales.

Le rapport indique qu'entre 2019 et 2021, près d’un dixième de la population a consommé de l’eau potable affichant des concentrations de métabolites du chlorothalonil dépassant la valeur maximale admise. La proportion de la population concernée diminuera toutefois considérablement au cours des 5 à 15 prochaines années en raison de la diminution naturelle de la concentration.

Mesures

La plupart des distributeurs d’eau potable concernés ont pris des mesures visant à diminuer les concentrations de chlorothalonil. Sous la supervision des cantons, ils doivent continuer à mettre en oeuvre des mesures d'assainissement.

Les mesures envisageables incluent le mélange de l'eau contaminée avec de l'eau non polluée ou la fermeture temporaire des captages affectés. La construction d'une installation de traitement ne doit être envisagée que lorsque toutes les mesures prioritaires possibles auront été mises en oeuvre, car le traitement de l'eau polluée ne saurait être une solution durable.

L'accent doit être mis sur la protection préventive des eaux afin d'éviter que des substances nocives ne parviennent dans les eaux souterraines. Il s'agit donc surtout de protéger le bassin versant du captage.

Selon la variante considérée, les coûts d’investissement varient entre 54 et 818 millions de francs et les coûts annuels entre 13 et 74 millions de francs. Un ménage de quatre personnes verrait sa facture d'eau potable augmenter de moins de 100 francs par an en moyenne.

Le Conseil fédéral souhaite maintenir le système de financement en place assuré par les distributeurs, les communes, les cantons et la Confédération. Les distributeurs doivent donc assumer les coûts d'assainissement visant à rétablir la conformité de l'eau potable.

/ATS