Chute des créations d'entreprises en mars-avril

Les créations d'entreprises en Suisse ont chuté de 38% en mars et avril, le Tessin et plusieurs cantons romands étant particulièrement affectés. Le secteur des arts et spectacles a également été fortement impacté par la pandémie de coronavirus.

Entre le 18 mars et le 14 avril, 2143 entreprises ont été créées dans toutes la Suisse, un chiffre en baisse de 38% comparé à la même période de l'année précédente, a indiqué mardi dans un communiqué le cabinet Crif.

Les cantons d'Appenzell Rhodes-Intérieures (-74% sur un an), du Tessin (-63%), de Glaris (-56%), de Fribourg (-53%) et de Genève (-52%) ont affiché les plus importants replis, tandis que ceux de Schwytz (-16%), Nidwald (-18%) et Soleure (-21%) ont limité la casse.

Par secteur, les arts et spectacles (-51%) ont été particulièrement affectés par les mesures prises pour lutter contre le Covid-19, ainsi que l'agriculture (-51% également) et l'hébergement et la restauration (-42%). Les activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (-9%) ont par contre mieux résisté.

