Chute du bénéfice net de Swisscom au premier semestre

Swisscom a continué à pâtir au premier semestre de l'érosion de ses activités en Suisse. La reprise de Vodafone en Italie n'a pas permis d'enrayer la tendance négative, tant au niveau des revenus que de la rentabilité. Le bénéfice net a chuté d'un quart.

Sur une base pro forma, le chiffre d'affaires semestriel s'est tassé de 2,3% en rythme annuel à 7,45 milliards de francs, indique jeudi l'ex-régie fédérale. Corrigé des fluctuations de change, le recul s'est élevé à 1,4%.

En termes de rentabilité, le résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements après frais de leasing (Ebitdal) s'est inscrit à 2,47 milliards, ce qui représente une baisse de 5,5% ou -3,1% à taux de change constants. L'excédent d'exploitation (Ebit) rapporté a atteint 946 millions.

Le bénéfice net a plongé d'un quart (-25,2%) à 625 millions de francs.

Les chiffres publiés sont inférieurs aux prévisions moyennes des analystes interrogés par l'agence AWP.

Swisscom revendique des investissements de 1,49 milliard de francs sur les six premiers mois de l'année, à comparer aux 1,61 milliard du premier semestre 2024. Le flux de trésorerie opérationnel s'est replié de 1,7% à 986 millions.

La direction reconduit les objectifs 2025. Swisscom table toujours sur des recettes de 15,0 à 15,2 milliards de francs, l'apport de Vodafone Italia inclus. Le bénéfice opérationnel est attendu à environ 5,0 milliards. Si ces objectifs sont atteints, le dividende sera augmenté à 26 francs par action, une première depuis 2010.

Le groupe prévoit aussi des investissements de 3,1-3,2 milliards de francs, dont environ 1,7 milliard en Suisse.

/ATS