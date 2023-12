Cinq loups abattus dans le canton du Valais depuis vendredi

Cinq loups ont été abattus en Valais depuis le 1er décembre, date du premier jour de chasse autorisé dans le cadre de la régulation proactive du grand prédateur organisée par le canton. Celui-ci a une trentaine de bêtes dans le viseur.

Dans le détail, trois jeunes loups de la meute d'Augstbord ont été abattus à l'intérieur du périmètre autorisé. Selon les données disponibles sur le site internet dédié qui publie le décompte, deux des bêtes ont été tirées par les garde-faune, la troisième par un chasseur qui était à l'affût de renards.

Un loup adulte de la meute de Nanz et un jeune loup de celle d'Hérens ont également été supprimés. 'Ces résultats sont directement liés aux périmètres de régulation autorisés dans le cadre de la régulation proactive qui sont, pour 7 meutes, beaucoup plus vastes que le périmètre permis pour prélever un loup isolé qui aurait provoqué des dégâts', explique mercredi à Keystone-ATS Nicolas Bourquin, chef du service de la chasse, de la pêche et de la faune (SCPF).

/ATS