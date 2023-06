Citizen's Radio, média pro démocratie, ferme sous la pression

Citizen's Radio, une antenne pro démocratie de Hong Kong qui émettait depuis 18 ans sans licence a diffusé ses derniers programmes vendredi. Elle a expliqué qu'il était devenu impossible de travailler sous la pression, pour les journalistes comme pour leurs invités.

Fondée par le militant Tsang Kin-shing en 2005, Citizen's Radio avait été lancée comme un acte de désobéissance civile contre les lois régissant la radiodiffusion à Hong Kong. M. Tsang, 67 ans, a souligné vendredi qu'il était devenu de plus en plus difficile de travailler en raison de l'emprise accrue de Pékin.

'La situation politique à Hong Kong est aujourd'hui au plus bas', a-t-il dit aux journalistes avant la dernière émission, diffusée depuis un studio en fouillis installé dans un bâtiment industriel.

'Si nous invitons des gens, ils ne peuvent pas parler librement, parce qu'il y a tant de lignes rouges' à ne pas franchir, a-t-il ajouté.

Dons impossibles

Il a ajouté que la radio ne pouvait plus payer le loyer de son studio depuis que les dons avaient été rendus impossibles sur son compte bancaire.

Après des manifestations pro-démocratie massives en 2019, Pékin a imposé à Hong Kong une loi sur la sécurité nationale qui selon les défenseurs des droits humains a bâillonné la dissidence et réduit la liberté politique.

Plus de 250 personnes, dont des militants, des députés et des journalistes, ont été arrêtés au motif de cette loi, et trois médias pro-démocratie majeurs ont dû fermer sous la pression.

/ATS