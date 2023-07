Clariant a continué à souffrir au deuxième trimestre

Le chimiste Clariant a peiné tant au 2e trimestre qu'au cours des six premiers mois. L'impact de Sunliquid a continué à peser. Son sort sera bien fixé d'ici la fin de l'année.

D'avril à juin, les ventes ont reculé de 17% à 1,08 milliard de francs, soit un déclin de 7% en monnaies locales. Les prix ont évolué latéralement sur un an, tandis que les volumes ont perdu 5% et que les effets de change ont pesé à hauteur de 10%.

En termes de rentabilité, le résultat brut d'exploitation (Ebitda) s'est délesté de 19% à 175 millions de francs. La marge Ebitda s'est rétractée à 16,1% après 16,6%, selon le communiqué paru vendredi.

Sur l'ensemble du semestre, les recettes ont atteint 2,28 milliards de francs, soit une chute de 11% en francs ou de 3% en monnaies locales. L'Ebitda a chuté de 22% à 342 millions, pour une marge en retrait à 15% de 17,0%. Le bénéfice a fondu à 232 millions après 386 millions.

Pour 2023, la firme vise des ventes entre 4,55 et 4,65 milliards de francs et un Ebitda entre 650 et 700 millions de francs, pour une marge estimée entre 14,3% et 15,1%. Elle s'attend à ce que l'impact négatif annuel du site roumain de biocarburant Sunliquid soit contre-balancé par des économies au sein du programme de restructuration et un affaiblissement de l'inflation.

/ATS