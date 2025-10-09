Clariant a investi 100 millions de francs dans un site en Chine

Le chimiste de spécialités Clariant a bouclé l'extension de son usine de Daya Bay, dans le sud de la Chine. Les travaux, devisés à 100 millions de francs, ont permis d'ajouter une deuxième ligne de production, qui sera opérationnelle en novembre.

Cet investissement vise à renforcer les capacités de production de Clariant, qui face à une demande croissante de solutions ignifuges 'plus durables' en Asie et dans le monde, indique le groupe bâlois jeudi. Ces produits sont notamment recherchés dans le secteur de la mobilité électrique, dont l'expansion continue.

/ATS