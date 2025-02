Clariant a repris des couleurs en fin d'année dernière

Les recettes du chimiste de spécialités Clariant ont amorcé une entame de redressement fin 2024, insuffisante cependant pour afficher une croissance sur l'ensemble de l'exercice. La rentabilité par contre a connu une nette embellie.

Les actionnaires devront se contenter d'un dividende inchangé de 42 centimes par action.

D'octobre à fin décembre, le chiffre d'affaires a rebondi de 3% sur un an à 1,09 milliard de francs. Sur l'ensemble de l'année, les recettes accusent une contraction de 5% (3% en monnaies locales) à 4,15 milliards.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) annuel s'est par contre redressé de 8% à 657 millions, à la faveur d'une extension de la marge afférente de près de deux points de pourcentage à 15,8%, indique un compte-rendu diffusé vendredi.

La performance opérationnelle a profité notamment d'un allégement des prix des matières premières, ainsi que de la fermeture plus précoce qu'anticipé du projet avorté d'usine de bioéthanol à Podari, en Roumanie. Ce gain temporel a permis de dissoudre quelques provisions, mais l'aventure a eu un nouvel impact négatif à hauteur de 10 millions sur le résultat d'exploitation, après un handicap de 33 millions en 2024.

Ces premiers résultats pour 2024 s'avèrent conforme aux projections du consensus de l'agence AWP, à tous égards.

Le bénéfice net a regagné une bonne centaine de millions, passant de 179 à 280 millions, après avoir été sinistré sur la période de comparaison par des frais de restructuration et la constitution de provisions.

La direction fait miroiter pour l'exercice en cours une poussée de croissance de 3 à 5% en monnaies locales, prévenant toutefois que les conditions économiques actuelles risquent de brider l'essor attendu dans le bas de cette fourchette. La marge Ebitda hors exceptionnels doit s'établir entre 17 et 18%, contre 16,0% en 2024 et celle comptabilisée entre 15,0 et 15,5%.

La feuille de route à l'horizon 2027 au plus tard comprend toujours une croissance annualisée 4 à 6%, une marge Ebitda de 19 à 21% et un taux de conversion de liquidités de l'ordre de 40%.

/ATS