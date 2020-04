Clariant pénalisé par le coronavirus au premier trimestre

Le chimiste de spécialités Clariant a vu ses recettes reculer sur les trois premiers mois de l'année. Le groupe a été confronté à une plus faible demande en raison de l'hiver doux et de la pandémie de coronavirus.

Le chiffre d'affaires entre janvier et mars a atteint 1,019 milliard de francs, en recul sur un an de 12% en francs et de 6% en monnaies locales, détaille jeudi le compte-rendu du chimiste de Muttenz.

Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) des activités poursuivies a diminué de 14% à 157 millions de francs, en raison notamment de la faiblesse de l'activité aviation pour Care Chemicals et d'une rentabilité plus faible des catalyseurs, subissant des ventes en baisse et des effets de change. La marge afférente s'est stabilisée à 15,4% contre 15,7% un an plus tôt.

Les ventes trimestrielles de Clariant s'inscrivent en deçà des prévisions les plus pessimistes des analystes consultés par AWP, tandis que l'Ebitda ajusté s'inscrit en dessous du consensus mais dans la fourchette des pronostics.

Pour 2020, le groupe s'attend à 'un impact négatif sur les ventes et la rentabilité' en raison de la pandémie de Covid-19. Le deuxième trimestre devrait être plus fortement touché. Clariant prépare 'différents scénarios' pour poursuivre son programme de transformation.

/ATS