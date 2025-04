Clariant se maintient au 1er partiel grâce au hausse de prix

Clariant a enregistré des ventes de 1,013 milliard de francs sur les trois premiers mois de l'année, stables sur un an mais en hausse de 1% en monnaies locales. Les prévisions pour l'ensemble de l'année sont confirmées.

La performance n'a été portée que par les hausses de prix. En volume, les ventes ont en effet reculé de 2%, précise mardi l'entreprise chimique.

Le résultat d'exploitation (Ebitda) a chuté de 12% à 152 millions, souffrant des coûts de restructuration, à hauteur de 38 millions de francs. La marge a chuté à 15,0%, après 17,1% un an plus tôt. Hors effet exceptionnel, l'Ebitda inscrit une hausse de 3% à 190 millions. la marge afférente s'est hissé à 18,8%, après 18,1% un an plus tôt.

Les recettes étaient attendues en moyenne à 1,02 milliard de francs. Le résultat d'exploitation à 153 millions et la marge afférente à 13,3%.

Les prévisions sont confirmées pour l'année en cours, sous réserve que les conditions actuelles se maintiennent. Les ventes devraient progresser de 3 à 5% en monnaies locales, plutôt dans le base de la fourchette. L'incertitude et les risques ont toutefois augmenté en raison des droits de douane.

Clariant a nommé un nouveau directeur financier (CFO) en la personne d'Olivier Rittgen. Il prendra la suite de Bill Collins, qui prend sa retraite.

/ATS