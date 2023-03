Clariant visé par une procédure du régulateur boursier

Clariant se retrouve une nouvelle fois dans le viseur du gendarme boursier helvétique. SIX Exchange Regulation (SER) a fait une demande de sanctions auprès de la Commission des sanctions pour de supposées violations dans la présentation des comptes de 2020 et 2021.

Le chimiste de Muttenz se voit reprocher des erreurs concernant la comptabilisation de provisions injustifiées dans les comptes 2020, ainsi que des informations insuffisantes en relation avec la correction de ces mêmes erreurs dans les comptes 2021, explique SER vendredi dans un communiqué.

Le régulateur boursier précise que la procédure et la demande de sanctions sont indépendantes de l'enquête contre Clariant annoncée le 12 janvier pour une violation présumée des règles de publicité.

En avril 2022, le groupe bâlois avait conclu sa propre enquête sur des irrégularités comptables rendues publiques deux mois plus tôt, affirmant que l'ajustement des résultats auquel il avait dû procéder resterait sans impact sur le compte de résultats et le bilan de 2020 et 2021.

Au cours de ce mois, le chimiste avait annoncé le départ de son chef des finances, Stephan Lynen, remplacé à l'été par Bill Collins.

En septembre 2019, Clariant avait écopé d'une amende de 750'000 francs infligée par SER pour avoir transmis à la télévision alémanique des informations relatives à son projet de fusion avec l'américain Huntsman susceptibles d'influencer les cours plusieurs jours avant l'annonce officielle.

La Commission des sanctions avait alors qualifié cette transmission effectuée à l'insu des autres participants au marché de 'négligence' et l'infraction aux dispositions sur la publicité événementielle de 'faute grave'.

Sollicitée par Reuters, la direction de Clariant n'a pas donné suite.

Jeudi, le chimiste de spécialités rhénan avait fait état pour 2022 de résultats en hausse à presque tous les niveaux au sortir d'un exercice marqué par l'envolée de l'inflation et une série de frais exceptionnels, notamment une dépréciation de 220 millions de francs liée à son usine de production de bioéthanol en Roumanie.

L'annonce du jour n'a pas semblé émouvoir les détenteurs de capitaux outre mesure. A 10h20, la nominative Clariant grappillait 0,1% à 15,22 francs, dans un marché (SPI) quasiment à l'équilibre.

/ATS