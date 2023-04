Climat: des militants noircissent l'eau d'une fontaine historique à Rome

Des militants environnementalistes ont noirci samedi l'eau d'une fontaine romaine monumentale place d'Espagne à Rome. Cela lors d'une manifestation qui, selon eux, évoquait un scénario de 'fin du monde'.

Trois militants de l'organisation Last Generation ont versé du carbone liquide à base de légumes dans la Barcaccia, chef-d'oeuvre baroque du XVIIe siècle situé au pied de l'escalier de la Trinité-des-Monts, avant d'être escortés par la police.

La fontaine, en forme de bateau, a été conçue par le célèbre sculpteur italien Pietro Bernini.

'Préfiguration de la fin du monde'

Rendre l'eau noire 'préfigure le scénario de 'fin du monde' vers lequel nous nous dirigeons, alors que nous appuyons de plus en plus sur l'accélérateur: la sécheresse alternant avec des inondations dévastatrices, qui mettront fin à la vie sur Terre', a indiqué Last Generation dans un communiqué.

Last Generation a commencé à organiser des manifestations pacifiques mais perturbatrices en Italie l'année dernière avant les élections générales, exhortant les politiciens de tous les partis à faire du changement climatique leur priorité.

Série d'actions en Europe

Les manifestations en Italie font partie d'une série d'actions à travers l'Europe pour attirer l'attention sur le changement climatique.

Les militants ont aspergé de soupe, de purée de pommes de terre ou de peinture lavable divers sites patrimoniaux ou objets d'art dans des musées.

/ATS