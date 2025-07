Climeworks se concentre sur les coûts de sa technologie

Climeworks voit affluer dans sa trésorerie 162 millions de dollars au terme d'une augmentation de capital. Cet apport sera réinvesti dans la recherche pour réduire le coût de la technologie de l'extraction de dioxyde de carbone (CO2) dans l'air du pionnier du domaine.

Il sera aussi employé pour étoffer le portefeuille de crédits carbone combinant, outre les capacités propres d'élimination de CO2, des projets de reforestation, de production de charbon à des fins de fertilisation des sols ou de préservation de mangroves, entre autres. 'Il n'existe aucune solution unique qui soit à même de combler la demande à elle seule et c'est pourquoi il est nécessaire de composer des portefeuilles. Il s'agit d'une demande des clients autant que d'une nécessité scientifique,' a expliqué le co-fondateur et co-directeur général Christoph Gebold en entretien avec AWP.

Aucune chance en revanche que les liquidités additionnelles viennent atténuer la centaine de coupes dans les effectifs annoncée fin mai, sur un total de quelque 500 collaborateurs. 'Les actionnaires sont conscients que nous réorientons nos efforts sur la rentabilité, sur la baisse des coûts pour permettre à notre technologie de changer d'échelle, à l'issue d'une phase de vigoureuse croissance,' a poursuivi le responsable.

Depuis sa création en 2009, Climeworks a désormais levé plus d'un milliard de dollars et construit deux sites d'extraction en Islande. Le premier, baptisé Orca, a servi à valider son approche, quand le second, Mammoth, fraîchement mis en service, permet de tester à large échelle de nouvelles méthodes d'extraction.

La dernière augmentation de capital a été emmenée par BigPoint Holding, véhicule d'investissement du propriétaire d'Amag Martin Haefner, épaulé par le gestionnaire d'actifs zougois Partners Group. L'opération a mobilisé principalement des actionnaires existants.

/ATS