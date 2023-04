Comptes 2022 positifs à la SSR grâce à l'impact du sport

Malgré la guerre en Ukraine et la crise énergétique, la SSR a bouclé son année 2022 sur un bénéfice d'exploitation. Une situation qui doit beaucoup aux grands événements sportifs, de l'an dernier (Jeux olympiques de Pékin et coupe du monde de football au Qatar).

La SSR a bouclé son année 2022 sur un résultat d'exploitation de 27,6 millions de francs, contre 48,7 un an plus tôt. Cette situation économique est liée à plusieurs facteurs, explique mardi le média national. Selon lui, les mesures de réduction des coûts déclenchées en 2018, portent leurs fruits.

Les recettes publicitaires récoltées grâce aux grands événements sportifs ont répondu aux attentes, tout comme des taux d'audience élevés enregistrés par les programmes télévisés durant toute l'année. Tout ceci a permis de poursuivre la stabilisation de la situation financière de l'entreprise.

Prêt à gérer un black-out

En revanche, la guerre en Ukraine a posé de grands défis technologiques et humains à la radio-télévision nationale. Comme toutes les autres grandes entreprises du pays, la SSR a également subi de plein fouet la crise énergétique, avec des coûts supplémentaires se chiffrant en millions de francs.

Afin d'assurer l'exploitation, ne serait-ce que minimale, en cas de pénurie aiguë d'électricité, voire de black-out, ces prochaines années, la SSR a amélioré son accès à des groupes électrogènes de secours. Les installations existantes ont été testées afin d'être prêtes en cas d'urgence et des groupes supplémentaires ont été achetés afin de garantir l'approvisionnement en électricité.

Les incertitudes sur les marchés financiers internationaux ont également impacté l'année 2022. En effet, le taux de couverture de la caisse de pension de la SSR a chuté temporairement de 20% par rapport au début de l'année. Bien que la situation se soit à nouveau stabilisée, elle continue à être considérée comme un risque financier important pour la SSR et est donc surveillée en conséquence.

JO et football au top

La tendance à la baisse des recettes publicitaires et de sponsoring a pu être freinée au cours de l'année écoulée grâce à un taux de pénétration élevé et à une très bonne visibilité du programme.

En 2022, la part de marché de la SSR a atteint 29,7% pour la télévision et 39,2% pour la radio, contre respectivement 29,6% et 41,1% l'année précédente. L'audience a été favorablement impactée par les Jeux olympiques d'hiver de Pékin et par la coupe du monde de football au Qatar.

Comme aucun événement sportif majeur n'aura lieu en 2023, il faut s'attendre à nouveau à un recul un peu plus marqué des recettes commerciales, cette année pour la SSR.

/ATS