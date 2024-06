Concert de Taylor Swift à Zurich: hôtels et camping complets

Les deux concerts de la superstar américaine Taylor Swift les 9 et 10 juillet au Letzigrund de Zurich ont déjà des répercussions sur l'hôtellerie: les hôtels zurichois affichent pratiquement complets et le camping de Wollishofen a fait le plein.

Les deux concerts de Taylor Swift sont 'l'un des points forts de l'année touristique 2024 à Zurich', a déclaré mercredi Michael Müller, porte-parole de l'office du tourisme de Zurich, au 'Regionaljournal Zürich-Schaffhausen' de la radio SRF.

De nombreux hôtels sont déjà pratiquement complets les 9 et 10 juillet. Plusieurs 'swifties', les fans de Taylor Swift, pour la plupart des femmes, arrivent aussi avec leur tente: plus aucune place n'est disponible au camping de Wollishofen, situé directement au bord du lac, a indiqué une responsable au 'Regionaljournal'. L'auberge de jeunesse enregistre elle aussi une 'forte demande', a-t-elle précisé à Keystone-ATS.

Les deux concerts zurichois du 'The Eras Tour' sont complets depuis longtemps. Les CFF proposent des trains spéciaux tandis que des trams et des bus spéciaux circulent entre la gare de Zurich et le stade.

/ATS