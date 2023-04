Concession de la SSR prolongée mais d'abord une évaluation générale

La concession de la SSR, qui expire fin 2024, sera prolongée. Le Conseil fédéral a pris mercredi cette décision de principe, mais il fixera ultérieurement la durée de cette prolongation. Il souhaite une évaluation générale, dans un délai d'un an, de la SSR.

Le gouvernement reconnaît l'importance d'un ancrage régional de la SSR. Mais les travaux concernant la nouvelle concession, lancés l'automne dernier au sein du DETEC, dirigé par le nouveau ministre Albert Rösti, sont suspendus.

Le Conseil fédéral entend ainsi 'garder plusieurs options ouvertes pour la suite'. La vue d'ensemble doit tenir compte notamment de l'initiative populaire '200 francs ça suffit! (initiative SSR)' si celle-ci venait à être déposée.

Cette initiative, lancée en mars 2022 par l'UDC, l'Union suisse des arts et métiers (usam) et les Jeunes PLR, quatre ans après le net rejet par le peuple de 'No Billag', vise à abaisser la redevance radio et télévision à 200 francs par an, contre 335 francs actuellement.

