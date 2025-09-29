Conséquences incertaines pour Swiss

Conséquences incertaines pour Swiss

Conséquences incertaines pour Swiss

Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Aucune décision concrète concernant une réduction des effectifs n'a encore été prise chez Swiss, selon un porte-parole contacté lundi par AWP après l'annonce de la maison mère allemande Lufthansa de supprimer quelque 4000 postes d'ici 2030.

Aucun licenciement n'est actuellement prévu pour la grande majorité des employés occupant des postes dédiés en Suisse, a précisé le porte-parole de Swiss. Contactée, la maison mère Lufthansa à Francfort a indiqué ne pas fournir plus de détails pour le moment.

Lufthansa a annoncé lundi la suppression d'environ 4000 postes dans l'administration d'ici 2030. Cette restructuration se fera principalement en Allemagne et résulte de la numérisation et de l'automatisation. Parallèlement, le groupe aérien allemand a présenté des objectifs de rentabilité plus élevés et prévoit de centraliser la gestion de ses compagnies aériennes en réseau - Lufthansa, Swiss, Brussels Airlines et ITA - afin de tirer parti des synergies.

A l'agenda de Lufthansa figure également le renouvellement de sa flotte, le plus grand de l'histoire de la compagnie: plus de 230 nouveaux avions doivent être livrés d'ici 2030, dont 100 destinés aux lignes long-courriers.

