Coop dégage un bénéfice stable en 2022

Coop a dégagé un bénéfice net en très légère hausse en 2022. La solide progression du chiffre d'affaires a été contrebalancée par la forte augmentation des coûts, qui a pesé sur la rentabilité, a indiqué le géant du commerce de détail mardi en conférence de bilan.

'En 2022, nous avons enregistré la plus forte croissance des recettes des dix dernières années', s'est félicité Philipp Wyss, directeur général (CEO) de Coop devant les journalistes.

Le chiffre d'affaires s'est accru de 7,3% à 34,2 milliards de francs, à la fois porté par le commerce de détail et de gros. Toutefois, la forte hausse des coûts, devisée à 250 millions, a empêché une progression du bénéfice net de la même ampleur. En effet, ce dernier a inscrit une très légère hausse de 0,5% à 562 millions de francs. Il doit être intégralement réinvesti dans l'entreprise.

Les ventes de la division commerce de détail ont progressé de 1,6% à 19,9 milliards de francs et celles de la division commerce de gros et production de 14,9% à 15,7 milliards. Dans ce dernier segment, Transgourmet a contribué à hauteur de 11,1 milliards et le boucher et charcutier industriel Bell de 4,3 milliards.

Les ventes dans les supermarchés ont essuyé un repli de 4,4% à 11,6 milliards sur un an, alors qu'en 2021, les habitudes de consommation ont été modifiées en raison de la pandémie, ce qui avait profité aux détaillants alimentaires. Par rapport à 2019, les recettes sont néanmoins en hausse de 8,8%.

Chez Coop, l'inflation a atteint 1,4% l'année dernière, un 'chiffre bien en dessous du renchérissement enregistré en Suisse', a expliqué le CEO, mettant en avant des 'investissements dans les prix', en particulier dans la gamme bon marché Prix Garantie et dans les fruits et légumes.

'Certes les marges ont été sous pression et les négociations avec les fournisseurs ont été particulièrement tendues l'année dernière', a concédé le CEO.

E-Commerce en forte hausse

Le commerce en ligne a généré des recettes de pas loin de 5 milliards, en hausse d'un tiers sur un an. Les commandes passées sur Coop.ch ont généré une forte hausse du chiffre d'affaires à 288 millions (+8,5%), alors que les segments non alimentaires ont plutôt essuyé des replis, a expliqué M. Wyss.

L'entreprise a également pris une participation majoritaire dans le spécialiste de la restauration rapide Two Spices, qui a généré des ventes de 90 millions l'année dernière.

En 2023, Coop veut poursuivre ses investissements dans la rénovation de ses surfaces de vente, alors que l'entreprise alloue chaque année en moyenne 1 milliard de francs pour des projets en Suisse, a indiqué M. Wyss.

Fin 2022, Coop employait 94'790 collaborateurs, soit 286 de plus qu'un an plus tôt.

/ATS