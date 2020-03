Coronavirus: Eiffage abaisse ses prévisions

Le groupe Eiffage, présent à la fois dans le BTP et la gestion de concessions, a revu mardi à la baisse ses prévisions pour l'exercice en cours, tablant désormais sur un recul de ses résultats à cause de la crise du coronavirus.

En raison de l'épidémie, qui désorganise ses chantiers et réduit à la portion congrue le trafic sur ses autoroutes et dans ses aéroports, le numéro 3 français du secteur admet que son activité et ses résultats pour 2020, 'initialement prévus en progression, seront inévitablement en baisse'.

'L'ampleur (de cette baisse) dépendra de la durée des mesures de confinement en place dans les pays d'intervention du groupe, de leur évolution, ainsi que des restrictions éventuelles qui s'ensuivront, en fonction de l'état sanitaire des pays concernés', indique le groupe dans un communiqué.

Eiffage avait connu en 2019 une année exceptionnelle, marquée par une hausse de 9,4% de son chiffre d'affaires (à 18,1 milliards d'euros ou 19,2 milliards de francs) et de 15,3% de son bénéfice net (à 725 millions).

Le groupe indique qu'il sera plus précis sur les conséquences financières de la crise sanitaire lors de la publication du chiffre d'affaires de sa filiale autoroutière APRR (le 21 avril) et de l'ensemble du groupe (le 12 mai).

Eiffage souligne que, face à cette situation, sa situation financière reste 'solide'.

Dans ses métiers historiques liés au bâtiment et aux travaux publics, il dispose en effet de 4,6 milliards d'euros de liquidités, alors que ses activités de diversification dans les concessions disposent d'une somme pratiquement équivalente entre crédit bancaire non utilisé, produit d'une émission obligataires et diverses 'disponibilités'.

/ATS