Coronavirus: Groupe Mutuel fait un don de 2 millions de francs

Groupe Mutuel s'engage en faveur des personnes en difficulté en raison de la pandémie du nouveau coronavirus.

Par l'entremise de la Fondation Groupe Mutuel, l'assureur maladie valaisan fait don de 2 millions de francs. Un million de francs sera versé à la Chaîne du Bonheur et un montant identique à un projet lancé en commun avec Vaudoise Assurances et Qoqa.

Dans un communiqué diffusé jeudi, le Groupe Mutuel ajoute mettre gratuitement à disposition du système de santé suisse du personnel spécialisé (infirmières-conseils, assistantes en pharmacie, pharmaciens-conseils) sur une base volontaire. L'assureur octodurien continuera d'assumer les salaires de ces employés.

La Chaîne du Bonheur met en place une action pour venir en aide à ces personnes de manière complémentaire aux mesures de la Confédération et des cantons. Elle apporte un soutien aux personnes et familles gravement touchées par les répercussions économiques, sanitaires et sociales de cette crise, avec une aide ciblée et immédiate, précise l'assureur.

Le projet initié avec le spécialiste de la vente en ligne Qoqa et Vaudoise Assurances vise quant à lui à soutenir les petits commerçants et producteurs suisses en difficulté. Dès jeudi, Qoqa propose via une nouvelle plateforme l'achat de bons valables dans des commerces locaux.

L'entreprise établie à Martigny a en outre pris plusieurs mesures pour soutenir ses clients de manière concrète et pragmatique comme par exemple la suspension de loyers commerciaux et de procédures de contentieux. L'assureur a aussi réorganisé ses activités, plus de 90% de ses équipes servent les clients depuis leur domicile.

/ATS