Corsier (VD): pas de réunion record de Charlots au Chaplin's World

Le musée Chaplin's World à Corsier-sur-Vevey (VD) célèbre cette année son dixième anniversaire ...
Corsier (VD): pas de réunion record de Charlots au Chaplin's World

Corsier (VD): pas de réunion record de Charlots au Chaplin's World

Photo: Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le musée Chaplin's World à Corsier-sur-Vevey (VD) célèbre cette année son dixième anniversaire. Pour marquer l'événement, 429 participants déguisés en Charlot se sont rassemblés dimanche dans ses jardins. Ensemble, ils ont formé un '10' géant, devant le manoir de Ban.

Cet événement n'était que le deuxième rassemblement de personnes habillées du fameux melon noir, de la moustache et de la canne de Chaplin. Le résultat de dimanche est inférieur de 233 à celui enregistré, au même endroit, en 2017 (662 participants), selon un décompte des organisateurs transmis à Keystone-ATS.

Le record mondial tient donc toujours. Le comité d'organisation s'était fixé d'atteindre les 1000 Charlots.

Cette tentative de record accompagne les nombreuses activités et animations imaginées pour fêter le 10e anniversaire du musée. Entièrement tournée vers le septième art, l'institution a pris ses quartiers sur les hauts de Vevey en 2016. Elle a transformé et adapté le manoir de Ban, résidence de Charlie Chaplin durant les 25 dernières années de sa vie, en un musée immersif.

/ATS
 

Actualités suivantes

Au 100e jour de guerre, les Etats-Unis abattent des drones iraniens

Au 100e jour de guerre, les Etats-Unis abattent des drones iraniens

Économie    Actualisé le 07.06.2026 - 14:27

Publicité Migros: des défenseurs des animaux déposent une plainte

Publicité Migros: des défenseurs des animaux déposent une plainte

Économie    Actualisé le 07.06.2026 - 14:15

Vives critiques des règles en matière de loyers prévues par Berne

Vives critiques des règles en matière de loyers prévues par Berne

Économie    Actualisé le 07.06.2026 - 09:33

Poursuite des manifestations contre un projet lié à Trump

Poursuite des manifestations contre un projet lié à Trump

Économie    Actualisé le 06.06.2026 - 22:59

Articles les plus lus