Coup de semonce pour CNews, qui va être davantage contrôlée

Avertissement pour CNews: le Conseil d'État français a demandé mardi à l'Arcom, le régulateur des médias, de renforcer son contrôle sur la chaîne d'info dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré. Et au-delà le contrôle de toutes les télés et radios.

La plus haute juridiction administrative a 'enjoint à l'Arcom de réexaminer dans un délai de six mois le respect par la chaîne CNews de ses obligations en matière de pluralisme et d'indépendance de l'information'.

La décision fait suite à un recours de l'ONG Reporters sans frontières (RSF), qui considère que CNews 'est devenue un média d'opinion', ce que l'intéressée conteste.

Le secrétaire général de l'ONG de défense de la liberté de la presse, Christophe Deloire, a salué une 'décision historique du Conseil d'État' pour 'la démocratie et le journalisme'.

'L'Arcom ne s'est pas montrée à la hauteur' jusqu'alors, a-t-il jugé lors d'une conférence de presse, insistant sur son 'rôle dans ce moment crucial' où désinformation et instrumentalisation peuvent sévir.

