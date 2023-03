Credit Suisse continue de lutter contre les sorties de fonds

Credit Suisse continue de lutter contre les sorties de liquidités, qui ont ralenti mais sans que la tendance s'inverse, a indiqué la banque mardi dans son rapport annuel.

Le groupe zurichois a subi l'année dernière des retraits massifs de liquidités, de 123,2 milliards de francs, dont 110,5 milliards au seul quatrième trimestre. 'Ces reflux se sont stabilisés à des niveaux bien moindres, mais n'ont pas encore inversé la tendance à la date de publication du rapport', a ajouté l'établissement dans le document.

Ces sorties de fonds ont conduit le numéro deux bancaire helvétique à utiliser en partie de ses réserves de liquidités, faisant passer certains indicateurs sous le seuil requis par les régulateurs.

'L'incapacité à inverser ces reflux et à rétablir nos actifs sous gestion et les dépôts pourraient avoir un important effet négatif sur le résultat de nos activités et notre situation financière', a averti l'établissement.

