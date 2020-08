Credit Suisse dans le viseur de la justice belge

La justice belge a ouvert une enquête contre Credit Suisse, soupçonné de complicité d'évasion fiscale. Le Ministère public fédéral cherche à déterminer dans quelle mesure la grande banque aurait aidé des citoyens belges à soustraire de l'argent au fisc.

Pour l'instant, le numéro deux bancaire helvétique n'est accusé de rien, a précisé lundi un porte-parole du parquet à l'agence Reuters. L'enquête en est au stade de la collecte d'informations.

'Credit Suisse applique une politique stricte de tolérance zéro et souhaite faire des affaires avec des clients qui ont payé leurs impôts et déclaré l'intégralité de leurs avoirs', a pour sa part expliqué le géant bancaire, qui assure se plier aux lois et réglementations applicables sur les marchés où il opère.

Selon le Ministère public, l'enquête porte sur des comptes ouverts entre 2003 et 2014 dont l'existence a été portée à l'attention de la Belgique par les autorités françaises, l'année dernière. La justice hexagonale avait mené sa propre enquête sur des ressortissants français détenant un compte auprès de la grande banque.

Côté belge, l'enquête concerne 2650 clients qui auraient pu se soustraire au fisc grâce à l'aide supposée de Credit Suisse.

/ATS