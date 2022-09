Credit Suisse « en bonne voie » pour son examen stratégique

Credit Suisse, dont l'action a subi en fin de semaine dernière un plongeon historique suite à des spéculations autour d'une augmentation massive de capital, a annoncé lundi être 'en bonne voie' pour son examen stratégique complet.

Les détails seront publiés dans la foulée des résultats du troisième trimestre le 27 octobre.

Face aux rumeurs diverses et variées relayées par les médias, le numéro deux bancaire helvétique a jugé utile de rappeler dans un communiqué son engagement à fournir 'de plus amples détails' sur l'avancement de sa réorganisation, visant notamment à réduire la base de coûts du groupe à moins de 15,5 milliards de francs.

Et d'assurer que le conseil d'administration et la direction générale envisagent 'des alternatives qui vont au-delà des conclusions de l'examen stratégique de l'année dernière', tout en affirmant que la banque met actuellement en oeuvre 'un certain nombre d'initiatives stratégiques, notamment des cessions potentielles et des ventes d'actifs'.

Jeudi et surtout vendredi, l'action Credit Suisse avait subi l'ire des détenteurs de capitaux, clôturant à un nouveau plus bas historique à 4,07 francs, après une dépêche de Reuters indiquant que la banque serait en pourparlers depuis des semaines avec des investisseurs au sujet d'une augmentation de capital de plusieurs milliards, citant des sources proches du dossier.

/ATS