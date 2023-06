Credit Suisse relève ses taux d'intérêt sur les comptes d'épargne

Suite à la décision il y a une semaine de la Banque nationale suisse (BNS) de relever son taux de référence, Credit Suisse augmente la rémunération de l'épargne de ses clients. Les nouveaux barèmes sont quasiment identiques à ceux d'UBS.

A partir de juillet, la rémunération des comptes d'épargne jusqu'à 50'000 francs sera de 0,75%. Celle des montants au-delà de cette limite sera de 0,3%, a indiqué jeudi à AWP la banque aux deux voiles. La limite supérieure de 500'000 francs, au-dessus de laquelle l'épargne n'était pas rémunérée, est abolie. Les taux d'intérêt des comptes de libre passage et de troisième pilier 'A' sont relevés à 0,3 et 0,8%.

Ces taux sont identiques à ceux affichés par UBS.

Différences sur les offres spéciales

Il subsiste des différences sur certaines offres spéciales qui n'existent pas chez UBS, telles que le compte épargne CSX platinum, pour lequel le taux de rémunération jusqu'à 250'000 francs reste de 1,5%, puis de 0,5% jusqu'à 500'000 francs et de 0,3% au-delà.

Credit Suisse relève également le taux d'intérêt de ses comptes d'épargne cadeau à 1,0% pour les montants jusqu'à 50'000 francs, ou 0,3% au-delà de ce plafond.

UBS et Credit Suisse s'alignent ainsi sur de nombreux établissements ayant réagi dans la foulée de la décision de la BNS, dont la Banque cantonale de Zurich et d'autres banques cantonales, mais aussi Valiant et divers établissements régionaux. Raiffeisen relèvera ses taux au 1er août.

/ATS