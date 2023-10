Cure de jouvence à 240 millions de francs pour Grande Dixence (VS)

Après six ans de travaux de rénovation d'envergure, la société valaisanne hydroélectrique Grande Dixence SA a remis en service deux centrales de production et une conduite forcée. Coût de l'opération: 240 millions de francs.

Partiellement remises en service en janvier, les centrales électriques de Fionnay et Nendaz seront à nouveau pleinement opérationnelles d'ici la fin de l'hiver 2023-2024, communique vendredi Grande Dixence, propriétaire des installations. La conduite forcée qui relie le lac des Dix à la plaine du Rhône en passant par les deux centrales a, elle aussi, été entièrement réhabilitée.

L'aménagement a été construit il y a plus de 60 ans et avait besoin d'un bon rajeunissement. 'Grâce à ces travaux d'envergure, Grande Dixence maintient son rôle d'aménagement systémique qui, en quelques minutes, peut injecter énormément de puissance sur le réseau électrique et maintenir ainsi l'équilibrer indispensable entre l'offre et la demande d'électricité', relève Beat Imboden, directeur de Grande Dixence SA.

/ATS