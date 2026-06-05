Cyberattaque: Ruag a payé une rançon à des pirates informatiques

Le groupe suisse d'armement Ruag a versé une rançon au groupe de hackers Akira. Ce dernier ...
Cyberattaque: Ruag a payé une rançon à des pirates informatiques

Cyberattaque: Ruag a payé une rançon à des pirates informatiques

Photo: KEYSTONE/DPA/SEBASTIAN GOLLNOW

Le groupe suisse d'armement Ruag a versé une rançon au groupe de hackers Akira. Ce dernier avait piraté la filiale américaine de Ruag LLC l’automne dernier.

'Nous avons payé un petit montant et nous avons heureusement récupéré toutes les données', a déclaré samedi le président du conseil d’administration de Ruag, Jürg Rötheli, sur les ondes de la radio alémanique de service public, la SRF. Il n’a toutefois pas précisé le montant exact.

À l’automne 2025, les pirates avaient volé des données des systèmes de la filiale américaine et menacé de les publier.

Cette décision va à l’encontre des recommandations de l’Office fédéral de la cybersécurité (OFCS/BACS), qui déconseille en principe le paiement de rançons à des cybercriminels. Selon l’office, de tels paiements peuvent encourager de nouvelles attaques et contribuer au financement d’activités criminelles.

/ATS
 

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