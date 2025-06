Cycle d'expositions autour de l'Observatoire cantonal de Neuchâtel

L'Observatoire cantonal de Neuchâtel sera au centre d'un événement d'envergure en 2026. L'association Automates & Merveilles organisera à travers le canton un cycle d'expositions intitulé 'Des étoiles aux atomes... l'Observatoire cantonal de Neuchâtel'.

'L'idée consiste à mettre en valeur une institution-phare du canton de Neuchâtel, qui reste relativement méconnue', a indiqué vendredi à Neuchâtel Julien Gressot, chef de projet. L'observatoire, inauguré en 1858 pour répondre alors aux besoins de l'industrie horlogère, est fermé depuis 2007, mais profite actuellement d'une rénovation.

L'événement démarrera le 20 juin 2026, jusqu'à l'automne suivant ou janvier 2027. Outre l'observatoire, il impliquera le Musée international d'horlogerie (MIH) de La Chaux-de-Fonds, le Musée d'horlogerie du Locle et le Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel. Plus de 100'000 visiteurs sont attendus.

Le cycle d'expositions s'appuie sur un budget de 3 millions de francs, a précisé Fabien Fivaz, président de l'association et conseiller aux Etats (Vert-e-s/NE).

/ATS