DER Touristik poursuit sa reprise en 2023

DER Touristik Suisse, opérant plusieurs des marques comme Kuoni et Helvetic Tours, a poursuivi l'an dernier son chemin vers la reprise. Si le niveau des recettes de 2019 n'est pas encore pleinement retrouvé, les objectifs fixés sont atteints.

En 2023, le chiffre d'affaires de la filiale suisse du voyagiste allemand DER Tour Group a bondi de 22% à 590 millions de francs, a-t-elle indiqué mardi.

L'entreprise, qui avait pour ambition d'atteindre 90% de ses recettes d'avant la pandémie, a atteint son objectif. En 2019, les revenus avaient atteint 644 millions.

La progression des recettes ne s'est pas faite au détriment de la rentabilité, assure l'entreprise. Ainsi, le résultat d'exploitation (Ebita) a connu une amélioration significative, bien que celle-ci ne soit pas chiffrée, cette valeur n'étant pas publiée par pays.

Certains segments d'activité, qui avaient payé un plus lourd tribut aux restrictions sanitaires, ont décollé, à l'instar des croisières et des destinations en Asie et en Amérique latine. Ainsi, Kuoni Cruises a vu ses recettes bondir de 41% tandis que les tour-opérateurs spécialisés Kuoni Specialists Ssia365 et Dorado Latin Tours ont vu leurs ventes croître de respectivement 156% et 66%.

Au vu du niveau solide des réservations effectuées jusqu'ici pour l'année en cours, la confiance est de mise pour un nouvel exercice fructueux.

