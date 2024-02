Danone: l'inflation tire encore les ventes en 2023

Le géant de l'agroalimentaire Danone a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires stable, voire en progression hors effets de change, profitant encore de la hausse généralisée des prix, même si le bénéfice net fléchit de 8% en raison d'un effet comptable.

Le groupe a réalisé 27,6 milliards d'euros de ventes (26,3 milliards de francs), un chiffre quasi identique à celui de 2022, et un bénéfice net part du groupe de 881 millions d'euros, a-t-il annoncé jeudi, en se projetant sur une année 2024 où l'inflation ne sera plus le levier de croissance du groupe.

Le bénéfice net hors éléments exceptionnels, mis en avant par le groupe, progresse de 3,5% à 2,3 milliards d'euros.

L'année 2023 était 'une bonne année', s'est félicité le directeur financier, Juergen Esser. 'Tous les chiffres vont dans la bonne direction.'

Le bénéfice net souffre, lui, d'une charge de 1,4 milliard d'euros due à des dépréciations, notamment 700 millions liés aux opérations en Russie et 400 millions en raison de la vente de deux marques américaines de produits laitiers bio, Horizon Organic et Wallaby.

Dans le détail, le chiffre d'affaires hors effets de change augmente de 7%. Il est tiré par la hausse des prix de vente, qui compense une légère baisse des volumes et la vente de produits moins profitables.

Mais cette tendance commence à s'inverser au quatrième trimestre, avec un effet des prix plus faible et une contribution positive des volumes et du type de produits vendus.

'La dernière fois que l'entreprise a connu une croissance de volume, c'était il y a dix ans', a souligné le directeur financier.

Parmi les explications: le retrait des rayons de 20% de produits, en général peu performants, et un choix de produits proposés à la vente plus orienté vers les marges, a résumé M. Esser.

'L'inflation à laquelle nous étions exposés s'est réduite de trimestre en trimestre, ce qui veut dire que nous en répercutons moins à nos clients', a-t-il expliqué à l'AFP. Avec une inflation en baisse, Danone compte pour 2024 mettre l'accent sur des produits plus rentables et conquérir plus de clients.

En 2023, Danone a réalisé un meilleur bénéfice hors éléments exceptionnels que ce que prévoyaient les analystes sondés par Bloomberg, mais le chiffre d'affaires ressort légèrement en deçà des attentes. Les analystes tablaient par ailleurs sur un bénéfice net part du groupe de 1,7 milliard d'euros.

Le groupe a par ailleurs annoncé son intention de verser aux actionnaires un dividende en hausse de 5% au titre de l'exercice 2023, à 2,10 euros, soit un 'retour au niveau record de 2019'.

