Dassault Aviation a livré 21 Rafale en 2024 contre treize en 2023

Dassault Aviation a augmenté en 2024 ses livraisons d'avions de chasse Rafale, avec 21 appareils fournis à la France et à l'étranger contre treize en 2023, selon un communiqué publié mercredi.

Quatorze ont été livrés à la France et sept à l'exportation. Le groupe avait annoncé une prévision de 20 avions pour l'année écoulée.

En 2023, il avait livré treize appareils (onze en France, deux à l'export).

Quant aux Falcon, avions d'affaires haut de gamme, 31 ont été livrés en 2024, pour une prévision de 35 appareils, et contre 26 Falcon livrés en 2023.

L'an dernier, 30 Rafale ont été commandés, tous à l'export, contre 60 (42 pour la France et 18 à l'export) en 2023, et 26 Falcon, contre 23 en 2023.

Jadis jugé invendable et boudé par les pays européens membres de l'Otan, Rafale a poussé ses pions en Europe, avec l'annonce en août de la cession de douze appareils neufs à la Serbie, le septième pays étranger à l'acheter.

C'est le troisième pays européen, traditionnel client de la Russie, à avoir opté pour l'avion biréacteur polyvalent, après la Grèce qui en possède 24 dont douze d'occasion, et la Croatie qui en a racheté 12 d'occasion.

Au 31 décembre 2024, le carnet de commandes inclut 220 Rafale (164 export, 56 France) contre 211 Rafale au 31 décembre 2023, et 79 Falcon, contre 84 un an plus tôt.

Le montant des prises de commandes sera annoncé le 5 mars à l'occasion de la publication des résultats annuels, précise le groupe.

Dassault a livré plus de 10'000 avions militaires et civils dans plus de 90 pays en près d'un siècle dont 2700 Falcon.

En 2023, le chiffre d'affaires de Dassault Aviation qui compte 13'500 collaborateurs s'est élevé à 4,8 milliards d'euros.

/ATS