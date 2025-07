Davantage de capitaux investis dans les start-up suisses

Les start-up suisses ont reçu des capitaux nettement plus importants au premier semestre de l'année, selon une étude de Swiss Venture Capital Report (SVCR). Pour la plupart de ces jeunes pousses cependant, la recherche de financement est restée difficile.

Sur les six premiers mois de l'année, environ 1,5 milliard de francs ont été investis dans les jeunes pousses en Suisse, une augmentation de 36% par rapport au premier semestre 2024, selon le rapport semestriel Swiss Venture Capital Report publié mardi et réalisé par startup.ch en collaboration avec l'Association suisse des investisseurs en capital et de financement (Seca). Il s'agit du troisième meilleur résultat jamais enregistré. Plus d'un tiers du montant provenait d'investisseurs américains.

Dans le même temps, le nombre de tours de financement a diminué au cours de la période sous revue, passant de 138 à 124, soit une baisse de 10%. Il s'agit du troisième recul consécutif.

Les principaux tours de financement ont eu lieu dans le secteur des biotechnologies. A elles seules, les start-up de ce domaine ont généré 705 millions de francs de capitaux, ce qui constitue un nouveau record. Le précédent record, établi au premier semestre 2021, s'élevait à 436 millions de francs.

Pas inquiétés par les droits de douane

Le secteur des TIC (technologies de l'information et de la communication) et des fintechs, qui avait récemment connu un ralentissement, a également montré des signes de reprise. Par rapport au premier semestre 2024, le montant total investi dans les start-up TIC a augmenté de 86%, pour atteindre 247 millions de francs. Les start-up fintech ont quant à elles bénéficié de 153 millions de francs, soit une hausse de 93%.

Ces bons résultats ne sont toutefois pas le fruit d'un renversement de tendance général, mais sont dus à une poignée d'entreprises très performantes dans lesquelles des investisseurs internationaux ont injecté des sommes considérables.

Les investisseurs suisses s'attendent à ce que leur situation empire encore d'ici la fin de l'année, notamment en matière de levée de fonds et d'opportunités de vente d'entreprises. En revanche, ils ne semblent guère préoccupés par les conséquences de l'introduction de nouvelles barrières commerciales par l'administration américaine.

/ATS