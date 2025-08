De plus en plus de personnes âgées utilisent Internet

La quasi-totalité de la population en Suisse est en ligne dès l'âge de 14 ans. La part des personnes âgées qui utilisent Internet a en outre nettement augmenté ces trois dernières années, montre une étude.

Entre début 2022 et fin 2024, la part des retraités utilisant Internet a augmenté de 4,3 points de pourcentage. Au total, 80% des personnes de ce groupe d'âge utilisent aujourd'hui Internet, selon une étude publiée mardi par l'institut de recherche sur les médias publicitaires REMP. Fin mars 2025, près de 95% des personnes âgées de 14 ans et plus utilisaient Internet.

Outre l'utilisation en soi, la recherche met également en lumière les appareils utilisés pour se connecter à Internet. Ainsi, 95% des utilisateurs ont recours à leur smartphone, qui arrive incontestablement en tête.

Chez les retraités, près de 85% utilisent aujourd'hui leur smartphone pour accéder à Internet, contre 81% il y a trois ans, précise l'étude.

Les appareils varient selon l'âge

Dans l'ensemble, le choix des appareils utilisés révèle toutefois de nettes différences selon le groupe d'âge: chez les retraités, le smartphone est suivi par des ordinateurs fixes avec une part d'utilisateurs de 57%, suivis de près par des ordinateurs portables ou netbooks (56%) et des tablettes (44%).

Après les smartphones, les jeunes adultes âgés de 20 à 29 ans préfèrent les ordinateurs portables, avec une part de 93%. Suivent les téléviseurs ou les consoles de jeux (66%).

Les ordinateurs fixes ne sont plus utilisés que par la moitié des utilisateurs de cette tranche d'âge. Les tablettes sont particulièrement appréciées par les 40-49 ans.

L'enquête a été menée auprès de 7772 personnes entre octobre 2024 et fin mars 2025.

/ATS