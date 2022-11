Décès d'Albert Michel, ancien homme fort de la BCF

Albert Michel, banquier et personnalité incontournable de l'économie fribourgeoise, est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi des suites d'un cancer à l'âge de 73 ans. Il présidait encore la Banque cantonale de Fribourg (BCF) jusqu'au 1er juin dernier.

L'information, révélée par La Télé et La Liberté, a été confirmée par la famille du défunt et la banque. Né le 11 novembre 1948, officier supérieur à l'armée, Albert Michel a travaillé pour la BCF pendant près de 30 ans. Avant d'en occuper la présidence depuis 2012, il a fonctionné en tant que directeur général 18 ans durant, entre 1993 et 2011.

Essor important

Sous sa houlette, la BCF, appelée Banque de l'Etat de Fribourg jusqu'en 1996, a changé de dimension, avec un bilan qui a passé de 6,1 milliards de francs à 28 milliards l'an dernier. Auparavant, Albert Michel avait accompli ses premières armes bancaires du côté de Zurich au sein de l'UBS (Union de banques suisses à l'époque).

Plus récemment, avec sa société L'Antre SA, Albert Michel avait été la cheville ouvrière de la construction de la BCF-Arena, la nouvelle patinoire de Fribourg-Gottéron. Homme très écouté et infatigable, le Veveysan d'origine mais Gruérien d'adoption avait aussi participé, entre autres activités, à la création du comptoir gruérien.

/ATS