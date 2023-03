Décès de l'ex-directeur de la TG et de la RSR Gérald Sapey

L'ancien directeur de la Tribune de Genève (TG) et de la Radio suisse romande (RSR) Gérald Sapey s'est éteint à l'âge de 89 ans, annoncent jeudi le quotidien genevois et la RTS sur leur site. Cet homme de médias a aussi été président de Reporters sans frontières.

Gérald Sapey 'a été un très bon éditeur, quelqu’un de sérieux et de méthodique, de loyal aussi, avec qui on pouvait toujours discuter. C’était un pragmatique, qui avançait pas à pas et était ouvert aux nouvelles technologies', rend hommage l'ancien rédacteur en chef de la Tribune de Genève Daniel Cornu.

Enfant de Genève, Gérald Sapey est entré à la TG en 1962, onze ans avant d'en reprendre la direction, jusqu'en 1987.

Il est ensuite devenu directeur général de la RSR de1992 à sa retraite, en 1999.

/ATS