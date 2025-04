Décharge de Gamsenried: projet d'assainissement de Lonza critiqué

Pro Natura, le WWF, Médecins en faveur de l'environnement et le Groupe haut-valaisan pour l'environnement et le trafic estiment que la paroi autour de la décharge de Gamsenried (VS) est insuffisamment étanche. Elles ont écrit Lonza pour demander des corrections.

'Les rapports de Lonza (ndlr: le propriétaire des lieux) présentent en partie des vices de qualité que nous avons signalés le 10 février dernier, par courrier', précisent les quatre associations dans un communiqué diffusé mardi. 'Lonza veut miser sur des couches limniques, mais celles-ci ne sont pas présentes partout sous la paroi étanche. Nous exigeons donc déjà un plan B si cette paroi ne fonctionne pas comme prévu, afin qu'il n'y ait pas de retards dans l'assainissement urgent de la décharge', ajoutent-elles.

Pour les signataires de ce courrier, Lonza néglige la diversité des polluants situés dans la décharge 'et les substances organiques volatiles probablement présentes.' Lors des travaux d'excavation et de construction, 'il y a donc le risque qu'elles polluent, de manière incontrôlée, l'air ambiant', estiment-ils.

Pas de recours déposé

Les signataires disent avoir perçu 'une certaine ouverture d’esprit' chez Lonza. De ce fait, 'nous avons renoncé à déposer un recours contre le projet de paroi. Par contre, nous allons particulièrement veiller à ce que Lonza accueille nos critiques et adapte le projet en conséquence.' Et de prévenir que, dans le cas contraire, ils allaient 'probablement' devoir engager des poursuites judiciaires pour des projets de constructions ultérieurs.

Dans leur courrier commun, les quatre associations exigent aussi des rapports détaillés sur la gestion des matériaux d'excavation, en particulier sur le traitement des eaux usées polluées. Elles demandent aussi un concept détaillé sur la gestion de la pureté de l'air, la recherche systématique d'o-tolidine, de benzidine et de ses produits de dégradation. Un concept 'pour les accidents majeurs afin de protéger les êtres humains et l’environnement pendant la phase de construction' est aussi exigé.

Contacté par Keystone-ATS, Lonza n'avait pas pris position sur le coup de midi.

Déchets chimiques déposés durant 60 ans

L’ancienne décharge de Gamsenried, située entre Viège et Brigue possède une superficie d’environ 290 000 m2 et un volume de 3 millions de m3. Lonza y a déposé des déchets chimiques de son usine de Viège pendant environ soixante ans (1918-1978). Par la suite, seuls des matériaux d’excavation et des déchets, des scories et des gravats y ont été entreposés.

Après la découverte, dans les eaux souterraines en aval de l’ancienne décharge, de polluants à des concentrations supérieures à la valeur limite autorisée par l'ordonnance sur les sites contaminés, le Service cantonal de l’environnement a classé l’ancienne décharge comme devant être assainie.

/ATS