Décollage de Swiss stoppé à Boston par la détonation d'un moteur

Une détonation dans un moteur a interrompu le décollage d'un vol Swiss Boston-Zurich mardi soir. Aucun des 223 passagers et des 13 membres de l'équipage n'a été blessé. Ils ont finalement traversé l'Atlantique dans un avion de remplacement.

Les passagers ont pu quitter normalement l'appareil dont un moteur a été endommagé sur la piste de décollage, après que ce dernier est retourné à la porte d'embarquement, indique à Keystone-ATS une porte-parole de la compagnie Swiss. Cette dernière confirme une information révélée par le site en ligne du Blick, appuyée par des images vidéo.

Le problème exact survenu avec le moteur incriminé n'est pas encore connu. Selon sa nature, la brève apparition d'une flamme est tout à fait possible, certifie la porte-parole.

Le vol au départ de Boston (USA) a été reporté d'environ cinq heures, à bord d'un avion de remplacement. Son atterrissage à Zurich a été annoncé pour mercredi vers midi. L'avion de remplacement se trouvait à Boston pour une réparation et a été déclaré apte au vol. Sans l'incident de l'avion régulier, il serait retourné à Zurich à vide.

Une passagère a confié à la chaîne de télévision NBC Boston qu'il y avait eu une forte détonation et une secousse alors que l'avion accélérait sur la piste pour décoller. L'appareil a freiné ensuite avant de s'immobiliser, a-t-elle raconté, selon le Blick.

/ATS