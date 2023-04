Denner nomme deux nouvelles membres au conseil d'administration

La filiale de Migros Denner a nommé deux nouvelles membres au conseil d'administration, mais le futur nouveau directeur général de Migros Mario Irminger n'en fera pas partie, indique lundi le détaillant.

A compter du 1er mai, Isabelle Zimmermann, directrice des finances de Migros et Christine Rittner-Koch, consultante, intègreront l'organe de surveillance du discounter. Elles remplaceront Fabrice Zumbrunnen, le directeur général de Migros sur le départ et Stephan Fanderl, dont le mandat termine fin 2023 car la durée limite est atteinte après douze ans de bons et loyaux services.

Alors que Mario Irminger doit prendre la tête de la Fédération des coopératives Migros le 1er mai, il n'intègrera pas le conseil d'administration de Denner, comme son prédécesseur Fabrice Zumbrunnen. En effet, comme M. Irminger dirigeait le discounter avant sa nomination à la tête de Migros, il doit observer une période de retrait, selon les statuts de l'entreprise.

/ATS