Départ de la rédactrice en chef du Matin Dimanche Ariane Dayer

La rédactrice en chef du Matin Dimanche et de la rédaction commune de Tamedia a quitté l'entreprise à fin février, a annoncé le groupe mardi. La journaliste valaisanne se consacrera à de 'nouveaux projets', indique le communiqué, sans plus de précisions.

Le conseil d'administration et la direction de Tamedia remercient Ariane Dayer, 'journaliste de talent, courageuse et exigeante', pour ses nombreuses années de collaboration et lui adressent les meilleurs voeux de réussite pour son avenir professionnel et privé.

Le communiqué précise que la personne qui va lui succéder à la tête du Matin Dimanche n'est pas encore connue. De plus amples informations seront fournies 'en temps voulu'.

/ATS