Départ surprise à la retraite du patron de Carlsberg

Le patron néerlandais de Carlsberg, Cees 't Hart, va prendre sa retraite d'ici fin septembre une fois bouclée la sortie difficile du groupe en Russie, a annoncé mardi le géant danois de la bière.

Le Batave, 65 ans cette année dont les huit dernières à la tête du brasseur danois, 'a décidé de prendre sa retraite' et a informé le conseil de surveillance de son intention de quitter Carlsberg d'ici la fin du troisième trimestre au plus tard, indique le groupe dans un communiqué.

Le recrutement de son successeur est 'en cours' et sera annoncé 'le moment venu', précise Carlsberg.

Sous son règne, l'action du groupe danois a fait mieux que ses principaux concurrents comme le belge Inbev ou le néerlandais Heineken, avec un repositionnement plus haut de gamme.

'Rester à bord pour encore six mois me permettra, à moi et à l'équipe, de continuer à travailler sur nos plans difficiles pour 2023, et réaliser la vente de nos activités en Russie avant la fin de l'été', a expliqué le patron néerlandais, cité dans le communiqué.

La décision intervient alors que le groupe s'attend à une année difficile en 2023, avec la vente en cours de ses très importantes activités en Russie.

Plombé par des dépréciations d'environ 1,5 milliard d'euros, l'exercice 2022 s'était terminé sur une perte d'environ 140 millions d'euros.

Vers 14H30 GMT à la Bourse de Copenhague, l'action Carlsberg abandonnait 1%, à 1.001 couronnes, dans un marché en légère hausse.

/ATS